Miks raiskavad poliitikud aega pensionidebattidele? 

Pensionireformi pooldaja Priit Sibul (Isamaa): „Aga on ju hea teada, mida ja millises kontekstis reformist räägitakse. Tuleb olla kursis ka sellega, millist retoorikat ja milliseid näiteid vastaspool kasutab. Selles mõttes on teil õigus, et ega ma midagi uut siin ei kuulnud ja ega see ilmselt pole ka võimalik. Nii nagu vastaspool väidab, et meie oleme vana mantra peal, nii on minu arvates neil sama lugu – see ongi vastandlik.“