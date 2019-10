SISSETUNGIVAD VÕÕRTÖÖLISED: Eestist saadeti tänavu välja 40 välismaa prostituuti 

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Ardo Ranne ütles ERRi uudisportaalile , et Eesti on tänaseks saavutanud teatava majandusliku heaolu ning muutunud seeläbi atraktiivseks kolmandatest riikidest pärit prostitutsiooniga tegelevatele välismaalastele ja ka neid kupeldavatele kurjategijatele.

„Eestis on sel aastal olnud üle 40 juhtumi, kui kolmandatest riikidest pärit naised osutasid siin tasu eest seksuaalteenuseid, väärkasutasid seeläbi Schengeni viisa või viisavabaduse tingimusi ning neile oli tehtud ettekirjutus Eestist lahkumiseks.“ rääkis Ranne ja lisas, et selliste juhtumite arv on kasvanud. Päritoluriikidena tõstis ta esile Ukrainat ja Venemaa Föderatsiooni.