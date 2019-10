Eesti uudised Jõulud tulnud ju: miks kauplused nii varakult jõulunänni peale hakkavad suruma?! Ohtuleht.ee , täna, 22:29 Jaga: M

Jõulud. Foto: Aldo Luud

„Kalendrisse vaadates on näha, et üle kahe kuu on jõuludeni aega, aga ootamatult on lettidele tekkinud juba jõuluehteid ja magusat. Minu arust on selle kõige jaoks ikka liiga vara,“ kirjutab 39aastane Ene.