„Meil on hirm! Suur sõda pääses valla!“ 

Üleeile rünnati kurde 181 paigas, teatas Türgi. Kurdid omakorda kinnitasid, et vastaste rünnakul polnud vähimatki edu. Nagu alati on sõjateated vastuolulised ja erapooletult kontrollimata. Uskuda ei saa ka kurdide teateid, et nad jätsid valveta endiste ISISe võitlejate vangilaagrid, sest vähestel tõepärastel kinnitustel on osa valvemeeskonnast läinud küll rindele, kuid osa jätkab valvurikohustusi, kuigi kurdid on kinnitanud, et Türgi lennuvägi pommitas ka üht vangilaagrit. Ajakirjanduse andmeil on vangilaagrites kuni 12 000 ISISe võitlejat, enamasti Süüriast ja Iraagist. Vaid umbes kuuendik neist on teiste riikide kodanikud. Euroopa riigid on seni keeldunud oma kodanikke tagasi võtmast ja USA president Donald Trump ütles, et edasi hoolitsegu laagrite eest juba Türgi, Ühendriigid ei kavatse nende ülalpidamisele enam raha raisata. Tema sõnul on ka olulisemad ISISe liikmed juba laagritest ära viidud ja pole ohtu, et nad võiksid vabaneda.