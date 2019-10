Aeg on otsa saamas: Briti ja Iirimaa peaministrid usuvad, et Brexiti lepe on veel võimalik 

Arvestades seda, kui vähe on brittidel aega euroliidule mingit lepet või ettepanekuid esitada, tundub see paraku siiski veidi ebatõenäoline. Ehkki ühispöördumises kirjutavad peaministrid, et nende vestlus oli tulemuslik ning mõlemad on nõus, et leppega Brexit on kõigi huvides, toimub juba nädala pärast ELi suurkohtumine. Selleks ajaks peab Suurbritannia parlamendis vastu võetud seaduse järgi olema laual lahkumislepe või on Johnson sunnitud euroliidult ajapikendust paluma. See oleks Johnsonile ääretult vastumeelne. Lepet aga pole vaatamata peaministrite kohtumisele ning lubadusele see koostada hetkel veel näha.

Suurbritanniat ja Iirimaad suhetes on leppes oluline ennekõike Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa piiriküsimus. Miks on see nii oluline? Iiri Vabariik asub Euroopa Liidus, Põhja-Iirimaa on aga osa Ühendkuningriigist. Suure Reede rahuleping aga sätestab, et kahe Iirimaa vahel ei tohi olla füüsilist piiri, tolliputkade ja muu säärasega. Ent olukord, kus euroliidust välja jääval riigil polegi liidu piiri ääres passikontrolli ega piiripunkti, on pretsedenditu. Paljud Brexiti pooldajad osutavad ka sellele, et euroliidust väljumise järel ei saa olla nii, et üht otsa pidi jääb Ühendkuningriik avatud piiri ja tolliliidu kaudu ELiga justkui otsapidi ikka seotuks. Mõned brexitlased muretsevad, et see võib kogu Ühendkuningriigi koospüsimisele ohtlik olla.