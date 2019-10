Seisusele vastavalt: joobnult autot juhtinud kohtunik loobub vabatahtlikult talaarist 

3. augustil 2016. aastal siirdus Pokk Saaremaale. Juba praamil olles oli tema olek kahtlane ja politsei sai praamireisijalt teate, et üks mandrilt tulnud mees ei tohiks küll ise autorooli istuda. Patrull pidas Poki Saaremaa pinnal kinni ja kuna ta keeldus alkomeetrisse puhumast, toimetati ta haiglasse vereproovi andma. Tema veres oli alkoholi 0,98 mg/g. Verest mõõdetud alkoholi näit on võrdne promillidega, mis tähendab, et kriminaalne see ei olnud.