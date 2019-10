Värske ENPA delegatsiooni liige Reitelmann: see on mõttetu jututuba 

Ajakirjaniku Timo Tarve küsimuse peale, kas poliitikut ja endist ajakirjanikku on üllatanud viimasel nädalal tema ümber puhkenud ažiotaaž, vastas Reitelmann eitavalt. EKRE liige arvas, et on endiste sõnavõttude eest, milles nimetas pagulasi "inimrämpsudeks" ja venelasi "tibladeks", piisavalt vabandanud. "Mis olnud, see olnud. Mis ma teha saan. Saksamaa kombel vabandada holokausti eest – mina küll ei viitsi."

Kui ajakirjanik küsis, miks ta üldse otsustas assambleesse pürgida, vastas Reitelmann: "Kui Eesti on otsustanud seal edasi käia, siis tuleb seal osaleda, kui teised meie partnerriigid ja sõbrad seal on. Aga on olemas ka alternatiiv, et Balti riigid lahkuvad sealt in corpore, pärast Venemaa volituste taastamist mõistagi."

SDE juht Indrek Saar: Reitelmann jääb lähetamata, kui saadiku hääletavad suures saalis oma südametunnistuse järgi

Neljapäeva õhtul meediale saadetud pressiteates nimetasid sotsiaaldemokraadid väliskomisjoni koalitsioonisaadikute otsust toetada Reitelmanni kandidatuuri kahetsusväärseks.

"Inimese, kes on esinenud vihakõnega venekeelsete inimeste ja pagulaste vastu, koht ei ole inimõigusi edendavas organisatsioonis. Kui Eesti saadab ENPAsse oma esindajana Reitelmani, siis teeb see siseriiklikult kahju ja muudab Eesti ka rahvusvaheliselt rünnatavaks,“ ütles sotside juht Indrek Saar pressiteate vahendusel.

Saare sõnul sõltub Reitelmani ENPA nõukogu liikmeks arvamine mitte väliskomisjoni, vaid riigikogu enamuse tahtest. „Uuel nädalal arutab ENPA delegatsiooni koosseisu riigikogu täiskogu. Tuletan kõigile riigikogu liikmetele meelde, et nad on oma mandaadis vabad, nad on vabad hääletama oma südametunnistuse järgi. Kui koalitsiooni saadikutes on piisavalt autunnet ja iseseisvust, jääb vihakõneleja Euroopasse lähetamata,“ rääkis Saar, kes on nii väliskomisjoni kui ENPA nõukogu liige.