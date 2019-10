Juhtkiri | Võimuliidu kõlbeline laostumine tagas Reitelmanni lähetamise 

Igatahes ei kõhelnud hääletamisel võimuliidu inimestest keegi ja häältega 7 : 6 sai ENPA delegatsiooni EKRE liige, kelle sõnavaramusse on kuulunud väljendid „tiblad“ ja „inimrämps“ venelaste ja pagulaste kohta. Et vähemalt avalikkusesse pole jõudnud ühtegi märki, et teistel võimuerakondadel oleks olnud selgroogu nõuda EKRE-lt mõne teise kandidaadi esitamist, siis tantsiti täpselt EKRE pilli järgi.

Tõsiselt ei saa võtta ka võimuliidu osaliste rõõmustamist, et Reitelmann kasutas sobimatuid väljendeid enne, kui hakkas poliitikuks. Sellise mõõdupuu järgi tuleks unustada kõik patud, on see siis elukaaslase peksmine või miskit muud, mis on tehtud „enne“. Võimuliit toimib kui õlitatult täieliku üksteisemõistmise õhkkonnas, ei mingeid solvamisi ega vabanduse palumisi.