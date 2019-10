Seisukoht | Tsivilisatsioonide kokkupõrge 

Ankara väljakäidud mõte Süüria poolele puhvri loomiseks, kuhu saaks asustada Süüriast pärit põgenikud, ajaks tundlikuma huumorisoonega inimese naerma, kui rünnak poleks selleks liiga traagiline.

Oleme siis diplomaatilised ja ütleme, et loodetavasti ei ole Türgi huvi rohkem kui 30 miljoni suuruse eri riikide vahele killustatud paljukannatanud kurdi rahva veelgi suurem killustamine.

Paljud Euroopa Liidu riigid ja USA on rünnaku hukka mõistnud, kaasa arvatud Eesti. Samas on kindel, et keegi ei hakka Türgiga, mille armee on maailma kümne tugevama hulgas, sõdima.

Loodetavasti ei eskaleeru 21. sajandil olukord võrreldavaks armeenlaste genotsiidiga, kuid reaalsus on see, et üks riik võttis kätte ja asus teise riigi territooriumil inimesi tapma. Mõistagi saavad rünnakust kasu eelkõige Venemaa ja ISIS, Euroopasse on oodata uut sõjapõgenike voolu.