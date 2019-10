Mart Soidro | Saadikupuutumatuse veidratest vormidest 

Kalev Kallot süüdistatakse kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele. Karistuse taotlemisel võttis prokurör arvesse, et Keskerakonna asutajaliige pani talle etteheidetud teod toime omakasu eesmärgil, soovides parandada enda ja erakonna võimalusi riigikogu valimistel.

Siinkohal tuleb rõhutada, et mitte kedagi ei saa käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui on jõustunud teda süüdi mõistev kohtuotsus. Ka mitte riigikogu liiget, kellelt võeti selle aasta 4. mail saadikupuutumatus.

Milleks rahvaasemikele immuniteet?

Eesmärk on „... lükata edasi teatud menetlusotsuste tegemist, et kaitsta parlamendi liikmeid valitsuse püüete eest kõrvaldada neid poliitilisest debatist. Immuniteet on õigus, mis kaitseb parlamenti kui tervikut ja tema funktsioneerimist, mitte iga üksikut parlamendi liiget,“ selgitasid Eerik Kergandberg ja Priit Pikamäe („Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne“, Tallinn 2012).

Kalev Kallo puhul polnud muidugi ohtu, et valitsus oleks rahvaasemikku kiusama hakanud. Vähemasti niikaua, kuni on võimul praegune valitsus. Vägisi jääb mulje, et Kallo ja ta aatekaaslased tahtsid takistada kohtu tööd ja saadikupuutumatuse sildi all kinni mätsida rahvasaadiku ebaseaduslikku tegevust.

Muide, Kallo on juba kümnes riigikogu liige pärast taasiseseisvumist, kellelt võeti saadikupuutumatus. Pretsedenditu on see juhtum aga seetõttu, et kesise 289 häälega parlamenti valitud rahvaasemik anus riigikogu kõnepuldist, et talle saadikupuutumatus alles jäetaks. Kallo vajavat neljaks aastaks töörahu, pärast seda oleks ta ehk nõus uurimisorganitega taas koostööd tegema.

Keskfraktsiooni tollase esimehe Kadri Simsoni selgitus, et kõnealuses kohtukaasuses on neli aastat olnud aega menetlemiseks ja seetõttu pole põhjust takistada Kallol tööd tegemast, on pehmelt öeldes silmakirjalik. Kuidas saab olla nii rikutud mõtlemisega? Minu meelest peaks keskerakondlaste ülim soov olema välja selgitada tõde ja hakata lõpuks ometi ausateks inimesteks. Mitte kasutama viigilehena immuniteeti valgustkartvate tegude varjamiseks.