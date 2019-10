Poliitika ÕL VIDEO | Solvanguid loopinud Urmas Reitelmann pääses napilt soovitud delegatsiooni Viljar Voog , täna, 16:07 Jaga: M

Väliskomisjon otsustas täna, et EKRE saadik Urmas Reitelmann võetakse Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee (ENPA) delegatsiooni. „Komisjon arutas väga tõsiselt küsimust. Urmas Reitelmanni osas me hääletasime, napi häälteenamusega võitsid need, kes toetasid Reitelmanni kandidatuuri,“ ütles komisjoni esimees Enn Eesmaa pärast istungit. Hääled jagunesid 7:6 piki parteijooni.