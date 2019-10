Briti teadlased: meeste võimekuse võti on tomatipastas 

„Kui saime tulemuse teada, pidin üllatusest toolilt maha kukkuma,“ kinnitab uuringut juhtinud professor Allan Pacey. „Dramaatiline oli ka areng spermatosoidide ehituses ja suuruses.“ Eeskätt tähendab see, et mehed saavad nüüd tänu tomatile palju kindlamad olla oma võimes järglasi saada, sest tavapärased soovitused tervisliku eluviisi arendamise, igasuguste joovastavate ainete tarvitamisest loobumise ja toiduvaliku kohta ei pruugi sugugi soovitud tulemust anda. Nagu ka tihti lausa võimatuks osutuv ettepanek iga hinna eest vältida stressi nii tööl kui ka kodus.

Uurimus vajab veel arendamist, sest praegu oli katsealuseid vähevõitu – 60 juhuvalikuga leitud tervet meest, kes jagati kahte rühma. Ühed said lükopeenitableti, teised tavapärast platseebot. Ülikool lubabki oma uurimust jagades ajakirjas European Journal of Nutrition, et kordab katset juba suuremas mahus, kaasates ka mehi, kes pole suutnud kõigist püüetest hoolimata oma abikaasat rasestada.

Lükopeeni kasulikkusele on varemgi tähelepanu juhitud. Selle abil on ehk võimalik vähendada ajuinfarktiriski ja võidelda mõne vähiliigiga. Samas tasub tähele panna, et rohkem kasu on tomatipasta ja -mahla (pildil), ketšupi jms tarvitamisest. Tomateid töötlemata kujul süües peaks neid iga päev paar kilo nahka panema, kinnitab BBC. Neist on raskem kasulikke aineid omastada.