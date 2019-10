Erdogan ähvardab Euroopat: „Avame väravad ja saadame teile 3,6 miljonit migranti!“ 

Erdogani häirib see, et euroliit kritiseerib tema pealetungi Põhja-Süürias, mis tema sõnul on puhvertsooni loomise ning terroristidest vabanemise eesmärgil. Pealetungi sihtmärgiks on kurdide omakaitseväed, keda Ankara seostab terroristlikuks organisatsiooniks kuulutatud Kurdi Töölisparteiga. Plaanitavasse puhvertsooni tahab Türgi saata kuni kaks miljonit nende riiki põgenenud 3,6 miljonist Süüria sõjapõgenikust. Ilmselt on Ankara huvides ka kurdi rühmituste üksteisest eraldamine.

Samal teemal Maailm TÜRGI PEALETUNG: lahingud Süüria põhjapiiril jätkuvad, kurdid vastupanuta ei alistu Euroopa Liit mõistab Türgi agressiooni hukka ning teatas, et ei kavatse Türgi sõjakäiku rahaliselt toetada. See aga solvas president Erdogani. Eriti häirib Erdogani sõnakasutus, milles Türgi pealetungi Süürias invasiooniks nimetatakse. Ta näeb Türki põgenenud süürlastes võimalust oma tahtmisi läbi suruda ning kasutab neid kui nuppu mängulaual Euroopa kollitamiseks .

„Hei, Euroopa Liit, ärgake üles! Ütlen veel üks kord: kui üritate kujutada meie operatsiooni [Süürias] invasioonina, siis on meil lihtne ülesanne. Avame väravad ja saadame teile 3,6 miljonit migranti!“ ähvardas Erdogan Türgi parlamendi kõnepuldist.

2016. aastal sõlmisid Türgi ja Euroopa Liit lepingu, millega Türgi saab kuus miljardit eurot põgenike haldamiseks ja kodanikele viisavabaduse ELi reisimisel, kuid vastuteenena hoiab miljoneid sõjapõgenikke Euroopasse siirdumast. Seni on EL eraldanud 5,8 miljardit, millest Türgi kätte on saanud 2,6 miljardit – number, mis Erdogani hinnangul on pettumusttekitavalt väike, eriti Türgi raskes majanduslikus olukorras.

Deutsche Welle vahendab aga, et euroliidu ametnike hinnangul ei näi, et Türgi poliitikutele on päris kohale jõudnud see, milleks raha ette on nähtud. Kuue miljardi eurose toetuse eesmärk polegi Türgi majandust turgutada, vaid rahastada ainult konkreetseid projekte, millega sõjapõgenikke abistada.