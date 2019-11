Kümme aastat ratastoolis olnud Siim: pärast õnnetust leidsin oma tööalase kutsumuse! 

Siimuga juhtus õnnetus kümme aastat tagasi, umbes poolteist kuud pärast 25. sünnipäeva. „Vetehüpe, selline nõme. Arvasin, et olin koha ära kontrollinud, olime seal ennegi vees. Pealegi olin terve elu ujumisega tegelenud. Kindlasti mängis rolli piduline olukord,“ meenutab Siim. Mees kaotas kohe teadvuse ning sõbrad tõid ta veest välja. Saaremaalt Tallinna toimetati kannatanu helikopteriga.

Haiglas tuvastati Siimul kaelalülivigastus, mis mõjutas käte ja jalgade liikumist. Toibudes tuli hakata tegelema teraapiaga, nii füüsilise kui vaimsega. „Mind on väga palju aidanud tegevusterapeut – tema ülesandeks on õpetada vajalikke liigutusi inimestele, kellega on midagi juhtunud. Näiteks, kuidas kasutada erinevaid abivahendeid ja mil moel saaks igapäevatoimetused tehtud. Paljud asjad õpid käigupealt, sest tegevusi on mustmiljon. Kui sa tahad midagi teha, siis sellele on reeglina lahendus olemas. Ja kui ei ole, siis leitakse,“ selgitab Siim.

Taastumisel on suureks abiks olnud nii perekond kui sõbrad. „Mul on tõesti pere ja sõpradega väga vedanud. Mind pole ninnunännutatud, vaid aidatud, et inimene saaks olla inimene,“ lausub mees. Näitena pere toetusest toob Siim välja venna, kes andis oma korteri talle ja kolis ise mujale. Nimelt ei olnud Siimu varasemas kodus lifti, mistõttu polnud võimalik tuppa pääseda.

Tänu töötukassale lõi Siim ise endale töökoha

Siim oli õnnetuse toimumise ajaks ülikoolis kaks aastat elektroenergeetikat õppinud. „Töötasin täiskohaga ning olin just läinud kaugõppesse. Mõlemat oli raske täiskohaga teha, kuid tahtsin siiski kooli lõpetada. Mind huvitas elektroenergeetika, aga ma ei näinud, et tegutseksin tulevikus selles valdkonnas,“ tunnistab Siim. Jõudnud finantsmaailmani, sai ta palju abi töötukassalt – algul koolituste ja hiljem ettevõtlustoetuse näol. „Kui pakutakse abi, siis ma ei näe põhjust, miks mitte seda vastu võtta. Häbeneda ei tohiks. Aga muidugi mitte kuritarvitada,“ leiab Siim.

Asutades Töötukassa abiga ettevõtte, lõi Siim ka endale töökoha. Tema mentoriks sai aga üks raamatupidajana tegutsenud tuttav. „Lugesin palju, närisin materjali läbi ja arutasin asju mentoriga. Kui olin raamatupidamist umbes aasta teinud, otsustasime koos tööle hakata,“ ütleb Siim.

Tänaseks on Siimu ettevõttes töötajaid neli. Tööülesanded on jaotatud lähtudes sellest, kus on Siim kiirem ja milles mitte nii väga. „Kuna mu sõrmed ja randmed ei liigu hästi, siis puhtfüüsiliselt läheb mõningate asjadega kauem aega – nii et mul ei ole mõtet selles osas liiga naiivne olla. Õppisin oma aega hästi efektiivselt korraldama ning võtnud enda kanda ülesanded, milles olen parem,“ seletab ta.