Justiitsministri kandidaat järgmiseks peaprokuröriks on Lavly Perling 

Aegi lisas, et peaprokuröri nimetamine on lähinädalatel valitsuses väga oluline küsimus. „Täna [neljapäeval] me veel ei ole kuupäeva kokku leppinud, millal küsimuse arutelu valitsusse toome. Mina olen omapoolse kandidaadi nimetanud. Selleks on proua Lavly Perling, et ta jätkaks ka järgmised viis aasta oma ametipostil,“ ütles justiitsminister. „Küllap me siin paari nädala jooksul jõuame lahenduseni läbi konsultatsioonide koalitsioonipartneritega.“