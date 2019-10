Valdo Randpere peab õigeks, et nimetas tumedanahalist Shaunae Miller-Uibot „pisut päevitunuks“ 

Randpere üritas riigikogu kõnepuldist kolleege veenda, et eestlastel peaks olema võimalik välismaal elades võtta endale ka teise riigi kodakondsus, nii et nad ei jääks ilma sünnijärgsest Eesti kodakondsusest. Näitena kasutas ta oma hiljutist spordielamust: „Ma vaatasin, mis toimus kergejõustiku maailmameistrivõistlustel. Maicel [hääldus: Maissel] Uibo või Maicel [Maikel] Uibo, kellega on tema abielus? No ei ole Eesti tüdruk, on välismaa tüdruk, pisut päevitanud ka, selle peale võiks mõni veel eriti reageerida siin saali paremalt poolt. Samamoodi Magnus Kirt, vastu talle lennujaama läks tüdruksõber, kes on Lätist. Meie kõige suuremad kangelased, Eesti noored, on sidunud ennast inimestega väljastpoolt Eestit. Kui nende perre sünnivad lapsed, siis nad seisavad valiku ees.“

„Jah. Ma pean seda selles mõttes õigeks, et ma kirjeldasin viisakalt väljendades seda, et ta ei ole selline inimene, keda EKRE liikmed kirjeldavad kui päriseestlasi, põhieestlasi ja neid, keda me aktsepteerime. Minule väga meeldivad nii Maicel Uibo kui ka tema naine. Mul oleks väga hea meel, kui nad oleksid Eestis. Mul pole absoluutset mingit probleemi sellega. Ma lihtsalt ironiseerin selle suhtumise üle, mis Eestis on. Veel eile õhtul tuli ju teade, kuidas politsei- ja piirivalveameti kontoris kedagi neegriks sõimati…“ kommenteeris Randpere Õhtulehele.

Rahvasaadik viitab viimase märkusega „Seitsmeste uudiste“ loole, kuidas Mustamäel asuvas politsei- ja piirivalveameti teenindusbüroos sõimas Eesti mees viimased kaks aastat siin elanud pakistanlast ja utsitas teda kiiremas korras koju minema. Lisaks sülitas mees võõramaalase pihta.

Randpere sõnul on uskumatu, et selline talumatu suhtumine Eestis jätkuvalt eksisteerib. „Kuidas saaksid need inimesed, kes on jumekamad kui meie, tulla siia, kartmata et eestlased neile ütleks, et kanna vormiriietust, muidu saad tänaval peksa? See on see, mille vastu ma sõdin. Sa oled minust absoluutselt valesti aru saanud, kui arvad, et ma kuidagi ironiseerin kellegi nahavärvuse üle.“

Uibo ja Miller-Uibo võitsid mõlemad hiljutisel Doha MMil hõbemedalid ja seda vaid tunniajase vahega. Pildid nende rõõmusuudlustest on levinud üle maailma ning kaunistanud ka kõiki Eesti suuri uudisportaale ja ajalehti. Enamik eestlasi ilmselt teavad praeguseks, kes on Shaunae Miller-Uibo ja et ta pole eestlanna. Miks pidas Randpere seega vajalikuks mitte niisama öelda, et tegu on välismaalasega, vaid lisada juurde „pisut päevitunud“?

„Aga see on tänapäeval nii oluline! See on see, mille peale EKRE valijad leili lähevad. Meile ju öeldakse: „Kui on must, näita ust!“, „Neegrite pead kumisevad nagu õõnes puu“ jne. Selle peale lähevad EKRE valijad leili ja hääletavad nende poolt. Minu meelest on see nii kuradi vale!“ kõlas reformierakondlase kirglik vastus. „Ma olen nii üllatunud, et selline mõtteviis saab mingit kandepinda tänapäeva Eestis. Kuidas on see võimalik, ma ei saa aru!“