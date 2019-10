Siseminister Helme: Euroopa Liit mõistab Türgi tegevuse Süürias hukka 

Kuna sündmused Süürias on lahti rullunud viimase paarikümne tunni jooksul, pole valitusel täielikku ülevaadet, mis piirkonnas toimub. Infot tuleb kogu aeg juurde. „Türgi on kahtlemata legitiimseid julgeolekumured seoses terrorismiga antud piirkonnas, kuid neile kindlasti tuleks otsida poliitilisi ja diplomaatilisi lahendusi,“ märkis peaminister Ratas valitsuse pressikonverentsil ajakirjanike küsimustele vastates. „Tuleb teha kõik selleks, et hoiduda tsiviilohvritest ja loomulikult ka humanitaarolukorra edasisest halvenemisest.“

Siseminister Helme nimetas jutte, et Türgi alustas sõjalist tegevust, sest vastasel juhul jätaksid kurdid valveta ISISe võitlejad, mis annaks uue võimaluse Islamiriigi tekkeks, spekulatsioonideks. „Ma ei usu, et kurdide huvides on enda selja taga valla päästa viies kolonn, hübriidohud,“ rääkis Helme. „Muidugi on iseenesest mõistetav, et Türgi on kordades tugevam jõud, kui on kurdi omakaitseüksused. /.../ Nad [kurdid] teatasid eile, et nad on sunnitud alustama koostööd Süüria režiimiga ja pöörduma abisaamiseks [Süüria presidendi] Assadi poole. Assad käsitleb rünnakut rünnakuna Süüria suveräänsuse vastu, mis võib kaasa tuua terve välispoliitilisi ja ka ja rahvusvaheliselt seisukohalt olulisi komplikatsioone.“