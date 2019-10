Vastukaja | Riina Solman: Aasta lõpus sünnitavate emade ebasoodne maksustamine on kahetsusväärne 

Peaksime riigina suutma teha reeglid inimeste järgi, mitte vastupidi. Enamasti see täna nii ongi. Kindlasti polnud ka antud probleemi puhul mingit ettekavatsetud pahatahtlikkust lapsevanemate suhtes. Lihtsalt päris elu on alati keerukam, kui suudame muudatusi tehes ette näha. Eksimist ei tohiks häbeneda, häbeneda tuleb seda, kui ilmnenud puudust ei tunnistata ja ignoreeritakse. Maksustamise probleem sai teatavaks juba eelmise aasta tulude deklareerimisel ja lahendus tulnuks koheselt leida, et vältida olukorra kordumist käesoleval aastal.

Samal teemal Repliik Seisukoht | Iibeministeeriumi seksikalender Olukorra lahendamiseks seaduseelnõu algatamine jääb antud juhul kahjuks rahvastikuministri otsesest pädevusest välja, sest vastavate eelnõude koostamine on teiste ministrite valitsemisalas. Sellegi poolest töötan ma aktiivselt kaasa kiirete ja reaalsete lahendusvõimaluste leidmisel ja rakendamisel.

Arvestades, et tulevikus asendub sünnitushüvitis igakuise vanemahüvitisega, kaldun hetkel toetama ettepanekut, mille tegi minu erakonnakaaslane, rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Ettepaneku sisu on lühidalt selles, et anda sünnitushüvitise saajale soovi korral võimalus saada hüvitist kuupõhiselt, st mitte kogu perioodi eest ühe väljamaksena vaid kuude kaupa. Selleks on vajalik, et sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium lepivad omavahel kokku ja algatavad seadusemuudatused. Keegi teine, seal hulgas rahvastikuminister, ei saa seda nende eest teha. Minu võimuses on toetada ja aidata nõuga, mida ma ka teen.

Soovin omaltpoolt korraldada ka lapseootel emadega ümarlaua kohtumise, et selgitada välja, kas pakutud kuupõhise väljamakse lahendus sobib või peetakse möödapääsmatult vajalikuks kogu sünnitushüvitis korraga kätte saada. Hüvitise ühekorraga väljamaksmisel on seni olnud ju ka praktiline mõte, sest sageli on perel vahetult lapse sünni eel või järel korraga suuremaid väljaminekuid ning ette saadud hüvitis on abiks. Kui tulevased emad peavad oluliseks ikkagi ühte väljamakset, on lahenduse leidmine veidi keerukam, kuid usun, et kindlasti mitte võimatu.