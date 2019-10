USA väed võtsid Süüriast lahkudes kaasa ka kurikuulsad „ISISe biitlid“ 

Londonist pärit El Shafee Elsheikh ehk Džihaadi George ja Alexanda Kotei ehk Džihaadi Ringo on paremini tuntud kui „ISISe biitlid“. Nad olid osa Islamiriigi rühmitusest, mis röövis ja mõrvas Süürias mitmeid lääneriikide pantvange, kirjutab BBC. USA meedia väitel on ekstremistid Ameerika sõjaväe käes vahi all – paar eemaldati Põhja-Süürias asunud vanglast, mis oli kurdide käsutuses. Džihaadi George ja Ringo paistsid enne nende vahistamist 2018. aasta jaanuaris silma erakordselt julmade piinamismeetoditega.