M.V.Wool kutsub kaubandusest tagasi viilutatud graaviforelli pakid

M.V.Wool teatas, et täidab ettekirjutuse kohe, kuigi selline nõue ei tulene toiduseadusest ja Euroopa komisjoni määrusest. Ettevõte jätkab VTA-ga konsultatsioone, et tagada kooskõla seadusega. Kaubandusest toote tagasikutsumisel peab olema tõestatud listeeriasisalduse piirmäära 100 ühikut (Lm (cfu/g)) ületamine, mida aga ettevõtte väitel praegusel juhul toimunud ei ole.

Kuna listeeriabakter esineb kõikjal looduses, siis kalakasvatused teevad endast kõik oleneva, et kontrollida tooraines bakteri olemasolu. Kuid ikkagi on võimalus, et mõnes üksikus kalas see bakter esineb. Sellepärast ongi kehtestatud tooretele kalatoodetele toiduohutuskriteeriumid, mis lubavad listeeriabakteri sisaldust kuni 100 cfu/g.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele. M.V.Wool teeb alates selle aasta kevadest tihedat koostööd VTA-ga ning on kehtestanud listeeriabakteri esinemisele nulltolerantsi. Viimasel kuuel kuul tootmises tehtud proovid kinnitavad, et ettevõtte tooted vastasid piirnormidele suure varuga.