VIDEO | Keskkonnaminister: pääsesime hiiglaslikust prügitrahvist, aga tööd tuleb edasi teha

„Eks see huvi jäi pigem leigeks. Oma valmidusest andis märku vaid kolm riiki – Portugal, Luksemburg ja Iirimaa. Läbiv joon oli pigem see, et immigrantide ümber jagamine oleks probleemi süvendamine ja lahenduse edasi lükkamine,“ jutustas Helme. Minister lisas, et selline ümberjagamine tekitaks järgmise rändelaine, mis toimuks Euroopa-siseselt.

„Me muutsime oma meetodit, mis on täiesti legaalne, ja selle järgi on Eesti riigil taaskasutus 52 protsenti. Et ei jääks vale muljet, siis selge on see, et tööd tuleb teha edasi ja keskonnaministeerium tegeleb väga aktiivselt sellega, et jäätmete taaskasutust edendada. See valemi muudatus on puhtalt selleks, et säästa Eestit sellest hiigeltrahvi kohustusest. Selles osas töö käib ja ma olen optimistlik, et oleme 2025. aastaks jõudnud sinna, et meie jäätmete taaskasutus oleks siis nõutud 55 protsenti,“ sõnas minister.