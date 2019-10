Donald Trump: kurdid ei aidanud meid II maailmasõjas 

Avalduses seisis, et USA ei toeta rünnakut ning on Türgile selgeks teinud, et see on halb mõte. Trump kinnitas, et piirkonnas pole ühtegi Ameerika sõdurit. Hiljem kirjeldas Trump invasiooni kui ajaloolist paratamatust, sest „kurdid ja türklased on üksteisega sajandeid võidelnud“.