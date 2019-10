Küsimus | Kas erakond Isamaa vabandab mõisnike ees? 

Karl Sander Kase, Isamaa meedianõunik : Isamaa liikmed tegutsevad paljudel erialadel ning Maalehes ilmunud loos avaldas notar ja Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna enda kui õigusteadlase arvamust. Kusjuures juttu kompensatsioonist kui sellisest ei olnud. Samas loos ütleb Priidu Pärna, et Maaseadus lõi Eesti vabariigile tugeva vundamendi ning ilma maa omanikeks saamata poleks see võimalik olnud. Eestlaste saamine oma maa peremeesteks Eesti riigis andis mõtte Vabadussõjale ja Eesti Vabariigile. Priidu Pärna rõhutas, et Eesti ei saanudki toona teisiti käituda: maa oligi vaja ära võtta, sest see tagas iseseisvuse.

Karl Sander Kase: Isamaa on alati toetanud eestlaste õigust olla oma maa peremees ning selle põhimõtte alla on kuulnud ka eraomandi puutumatus. Isamaa ei ole mõisnike käest vabanduse palumist arutanud. Kauges minevikus tehtud otsused ja sellega seotud tagajärjed (nii õiguslikud kui moraalsed) on keerulised ning seetõttu on mõistlik käsitleda neid põhjalikult ja valdkonnapõhiselt. Üks tuntuim näide pikaajalisest arutelust ja lahendusest on aastatepikkune vaidlus Niguliste kiriku omandi üle riigi ja luteri kiriku vahel, millele leidsime viimaks lahenduse eelmises valitsuses.