Poliitikaekspert Hille Hanso Türgis toimuvast: Põhja-Süüria sissetungil on kaks olulist eesmärki 

Hanso sõnul on Türgi nii suur ja mitmekesine riik, et seal ei ole kunagi ühest seisukohta. „On väga palju inimesi, kelle jaoks on Kurdistani Töölispartei terrorism alates 80ndatest tekitanud meeletuid traumasid ja ei tasu alahinnata türklaste hirmu kurdi separatismi ja iseseisvuspüüdluste ees. Kuid on ka terve hulk inimesi, kes pooldavad rahumeelseid lahendusi ja tahaksid, et valitsus taaselustaks dialoogi ja rahuprotsessi. Et Türgi ei saadaks oma noori sõdureid Süüriasse surema, ning et Türgi ei peaks asuma vastutama äärmuslaste eest Idlibis ja nüüd Eufrati jõe idakaldal. Nad on täielikult selle vastu, et Türgi Süüriasse siseneks,“ kirjeldas Hanso vastandlikku avalikku arvamust.