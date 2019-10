Algas perevägivallas süüdistatava Marti Kuusiku kohtusaaga 

Kahtluse kogutud materjalide pinnalt esitas prokuratuur juba juuni alguses. Need põhinesid kevadel Eesti Ekspressis avaldatud väidetel, et Kuusik on aastaid oma abikaasa vastu vägivaldne olnud.

Juunis ütles Kuusik ERRile, et kahtlustuse esitamise asjaolus pole midagi dramaatilist. „See on menetluses tarvilik samm, selleks et üldse oleks võimalik minuga rääkida, politsei kutsus mind välja ja rääkis,“ selgitas Kuusik juuni alguses. Enda sõnul oli ta toona käinud vaid ainult ühel ülekuulamisel, sama olevat teinud ka tema abikaasa. Kuusik avaldas ka soovi, et ehk jõuab nüüd selgus majja.