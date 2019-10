TÜRGI PEALETUNG: Pompeo kaitseb Trumpi otsust, mis on kingituseks ka Putinile ja Assadile 

Türgi alustas eile rünnakut Kurdistani territooriumile, kui USA sõjaväelased olid veel regioonis. Türgi president Recep Tayyip Erdogani sõnul oli rünnaku eesmärk ennetada piiril „terrorikoridori tekkimist“. Türklased plaanivad luua ohutu tsooni, mis on kurdi võitlejatest puhastatud ning kuhu saaks majutada Süüria pagulasi.

Samal teemal Türgi alustas Põhja-Süürias pealetungi kurdide vastu eile, 16:34 Trump lubab Türgi kurdide kallale: USA viib oma väed minema 7. oktoober 2019, 18:50 Kriitikud tõdevad, et rünnakuoperatsioon võib viia kohaliku kurdi populatsiooni etnilise puhastamiseni ning Islamiriigi (ISIS) taassünnini. ISISe mõjuvõimu langusele aitasid justnimelt kurdid kaasa, kes olid tolles võitluses USA liitlased. Ka praegu valvavad nad tuhandeid vangistatud ISISe võitlejaid – pole aga kindel, kas nad seda edasi teevad, kui rünnakud jätkuvad. Kurdide väed tõotasid, et ei alistu vastupanuta.

USA ei andnud Türgi rünnakule rohelist tuld

Ameerika Ühendriikide välisminister Mike Pompeo kaitses president Donald Trumpi vastuolulist otsust tuua USA väed piirialalt välja, kirjutab BBC. Pompeo kinnitas tele-eetris, et Trumpi üllatuslik käik oma väed piirkonnast ära tuua on õige samm, kuna Türgi julgeolekumure on õigustatud ning lõunast ähvardab neid terroristlik oht. Siiski polnud ta nõus väitega, et USA lubas Türgil rünnakut alustada. „Ameerika Ühendriigid ei andnud Türgile rohelist tuld,“ teatas Pompeo.

Euroopa Liit teatas, et on ebatõenäoline, et niinimetatud „ohutu tsoon“ rahuldab rahvusvahelisi kriteeriumeid pagulaste hoiustamiseks. Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja Suurbritannia nõudsid kohtumist ÜRO julgeolekunõukoguga, et arutada Türgi aktsiooni. Julgeolekunõukogu saab kokku neljapäeval. Ka Araabia Liiga on kohtumise kinnitanud – see peaks toimuma laupäeval Kairos.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg väitis sarnaselt Pompeole, et Türgil on julgeolekuriskid, pidades tähtsaks, et riik käituks „tagasihoitult“ – iga tegu peab olema asjakohane ning läbimõeldud.

Trumpi tagasitõmbumine on kingituseks Putinile ja Assadile