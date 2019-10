TÜRGI PEALETUNG: lahingud Süüria põhjapiiril jätkuvad, kurdid vastupanuta ei alistu

Ameerika Ühendriikide välisminister Mike Pompeo kaitses president Donald Trumpi vastuolulist otsust tuua USA väed piirialalt välja, kirjutab BBC. Pompeo kinnitas tele-eetris, et Trumpi üllatuslik käik oma väed piirkonnast ära tuua on õige samm, kuna Türgi julgeolekumure on õigustatud ning lõunast ähvardab neid terroristlik oht. Siiski polnud ta nõus väitega, et USA lubas Türgil rünnakut alustada. „Ameerika Ühendriigid ei andnud Türgile rohelist tuld,“ teatas Pompeo.

Samal teemal Maailm Trump lubab Türgi kurdide kallale: USA viib oma väed minema USA välisminister oli kindel, et pärast Trumpi administratsiooni võimuletulekut on asjad Süürias märgatavalt paranenud. „Enne meie ametissetulekut lõigati inimestel päid maha, neid põletati ja hoiti puurides. President Trump võttis vastu otsuse, et me kõrvaldame kalifaadi. Seda me tegime,“ väitis Pomeo, kes lisas, et nad pidid Ameerika sõdurid riskide vältimiseks tagasi kutsuma.

Euroopa Liit on Türgi rünnaku suhtes kriitiline

Euroopa Liit teatas, et on ebatõenäoline, et niinimetatud „ohutu tsoon“ rahuldab rahvusvahelisi kriteeriumeid pagulaste hoiustamiseks. Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola ja Suurbritannia nõudsid kohtumist ÜRO julgeolekunõukoguga, et arutada Türgi aktsiooni. Julgeolekunõukogu saab kokku neljapäeval, ent olenemata, mida seal otsustatakse, Türgi plaanidele see suure tõenäosusega mõju ei avalda. Ka Araabia Liiga on kohtumise kinnitanud – see peaks toimuma laupäeval Kairos.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg väitis sarnaselt Pompeole, et Türgil on julgeolekuriskid, pidades siiski tähtsaks, et riik käituks „tagasihoitult“ – iga tegu peab olema asjakohane ning läbimõeldud.

Trumpi tagasitõmbumine on kingituseks Putinile ja Assadile