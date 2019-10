Poliitika KÕRGEMAD MAKSUD? Riik hakkab maamaksu ümber hindama Maaleht , täna, 08:06 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Valitsusliit on kokku leppinud, et järgmisel aastal peaks Eestis läbi viima maa korralise hindamise, et ühes sellega saada uued alused maamaksu arvestamisele ja praegused märgid näitavad, et selle käigus maksukohustus kasvab.