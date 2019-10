Sotsiaalminister Kiik: iga suitsiid on tragöödia

„Suitsiid on äärmiselt tõsine ja mitmetahuline rahvatervise probleem. Eestis sureb suitsiidi tõttu ligi 200 inimest aastas. Seda on enam kui tulesurmasid, uppumisi ja liikluses hukkunuid kokku,“ ütles minister Tanel Kiik. „Iga suitsiid on tragöödia, mis mõjutab perekondi, kogukondi ning millel on pikaajaline mõju eelkõige lahkunu lähedastele, aga ka ühiskonnale tervikuna.“