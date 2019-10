KALAPAANIKA: kuidas taanlaste süüdistusest sai alguse Eesti toiduainetööstuse suurim skandaal 

Maaeluminister Mart Järvik ütles teisipäeval ETV eetris olnud „Esimeses stuudios“, et meedia on liialt meelevaldselt kokku viinud Eesti kalatootja ja listeeriabakterist põhjustatud surmad, mistõttu siinsele toiduainetööstusele on tekitatud mainekahju. „Seni, kuni pole kindlalt tõendeid minu laual, ei saa mina väita, et M.V.Wooli toodete tagajärjel on keegi surnud. Esitagu mulle mingi tõend, kas või surmatõend,“ raiub minister Järvik, kaitstes telesaates tulihingeliselt Eesti kalafirma renomeed.