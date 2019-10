Võidusamba hooldus võidakse ümber vaadata 

„Ebapiisava hoolduse tõttu on haljastus praeguseks minetanud oma ilu ega toeta kuidagi esinduslikku vabadussammast,“ leiab Kesklinna vanem Vladimir Svet, kes tegi ministrile ettepaneku lasta võidusamba haljastusala täielikult renoveerida. Võidusamba ümbruse korrashoiu eest vastutab Riigi Kinnisvara AS. „Haljastuse aastaringseks hoolduseks on RKAS hankinud koostööpartneri ning koostanud täpse hoolduskava, kuidas ja millise sagedusega ala hooldatakse. Muru ning seal kasvavaid ilutaimi hooldatakse regulaarselt,“ rääkis riigihalduse ministri Jaak Aabi nõunik Risto Kask. „Kokku on lepitud, millistel tingimustel hooldust nii iga päev kui ka hooaegade kaupa tehakse. Väetamine ning kahjurite- ja umbrohutõrje, alale jäetud prügi korjamine jms on kõik osa tavapärastest tegevustest võidusamba ümbruse korrashoiul.“

Kase sõnul on RKAS ettepanekute ja tähelepanekute osas igati valmis koostööks ja vajadusel nõus hoolduspõhimõtted üle vaatama. „RKAS on kinnitanud, et kui on ettepanekuid või tähelepanekuid haljasalade hooldustöödele, on nad valmis igakülgseks koostööks. Mulle teadaolevalt on plaanis linnaosavalitsusega võimalikud murekohad ühiselt läbi arutada. Seejärel saab otsustada, kas, mida ning millise aja jooksul on vaja hoolduspõhimõtetes täiendada.“