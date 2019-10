Ministri nõunik: Võidusamba hooldus võidakse ümber vaadata 

„Ebapiisava hoolduse tõttu on haljastus praeguseks minetanud oma ilu ega toeta kuidagi esinduslikku vabadussammast,“ leiab Kesklinna vanem Vladimir Svet, kes tegi ministrile ettepaneku lasta võidusamba haljastusala täielikult renoveerida. Võidusamba ümbruse korrashoiu eest vastutab Riigi Kinnisvara AS. „Haljastuse hooldusest jääb pidevalt vajaka. Suurema osa hooajast on kahjuks peenrad umbrohtunud. Osaliselt on taimmaterjal ka hävinud ning istutusalas on suured tühimikud, mis samuti rohtuvad,“ seisab kirjas ministeeriumile. „Oleme omalt poolt nõudnud pikka aega ja järjepidevalt alade korrastamist [Riigi Kinnisvara ASilt]. Sellele vaatamata on hooldus olnud siiski mittepiisav. Selle tulemusena on tänaseks päevaks istutusalad agressiivselt levivatest püsivatest juurumbrohtudest (naat, põldosi, ohakad) läbikasvanud ning hulk roositaimi ka ajapikku hävinud, mõnes kohas ka kibuvits on võimust võtnud.“

„Haljastuse aastaringseks hoolduseks on RKAS hankinud koostööpartneri ning koostanud täpse hoolduskava, kuidas ja millise sagedusega ala hooldatakse. Muru ning seal kasvavaid ilutaimi hooldatakse regulaarselt," rääkis riigihalduse ministri Jaak Aabi nõunik Risto Kask. „Kokku on lepitud, millistel tingimustel hooldust nii iga päev kui ka hooaegade kaupa tehakse. Väetamine ning kahjurite- ja umbrohutõrje, alale jäetud prügi korjamine jms on kõik osa tavapärastest tegevustest võidusamba ümbruse korrashoiul."