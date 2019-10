Politsei otsib rehabilitatsioonikeskusest lahkunud 42aastast Maitu 

Jõhvi politsei piirkonnavanem Anna Tihhomirova kirjeldas, et haiglapersonali sõnul lahkus mees eile õhtupoolikul omavoliliselt ootamatult haiglast, jättis maha oma telefoni ja dokumendid ning ei ole seni taastusravikeskusesse tagasi tulnud ega endast märku andnud. „Varasemaltki on politseil olnud mehega sarnaseid kogemusi ning kokkupuuteid põhjusel, et ta on olnud abivajavas seisus ning vajanud tagasi rehabilitatsioonikeskusesse toimetamist. Seda arvesse võttes on põhjust arvata, et sellelgi korral võib mehe elu kõrvalise abita ohtu sattuda,“ hindas piirkonnapolitseinik.