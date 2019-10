TV3 VIDEO | Mees sõimas PPA teenindusbüroos rassistlike solvangutega Pakistani kodanikku ja sülitas ta pihta 

Hassan istus täiesti uude kohta ning lootis, et sellega on ebameeldiv olukord lõppenud, ent paar minutit hiljem ilmus sama mees uuesti tema juurde ning ähvardas talle väljaspool teenindussaali peksa anda. Seda lõiku Hassan videole ei saanud, ent hakkas salvestama kohe pärast seda.

Tollest klipist on näha, kuidas mees sõimab pakistanlast neegriks. "Sa ei ole siit pärit. Kao minema. Iraaki, Iraani, Süüriasse või kust iganes sa tuled," ütleb mees. Samuti on veel näha, kuidas mees saadab Hassani uuesti põrgu ning sülitab ta pihta.

Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlane ütles, et politsei on mõlema poolega vestelnud ja selgitanud välja juhtunu asjaolud. Ta sõnas, et menetluse alustamiseks ei peetud vajalikuks, ent tuletas meelde, et igal inimesel on õigus pöörduda politsei poole, kui neid avalikus kohas sõimatakse, tülitatakse või ähvardatakse.