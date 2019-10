Tõstuk-laadur süütas töökoja ja auto 

Eile pärast kella 10 kuulis Põlvamaal Kanepi vallas Valgjärve külas garaažikompleksiga samas majas töötav naine, et akna taga käis kõva pauk. Kuumusest oli plahvatanud garaažiuste kõrval seisnud suure tõstuki-laaduri rehv. Ta on kindel, et ülikiiresti kohale jõudnud Valgjärve vabatahtlike päästjateta oleks hävinud kogu hoone.