Emotsionaalne lehemees: „Eesti Posti ahnusel pole otsa ega äärt!“ 

„Maakondades on trükiajalehe osatähtsus igatpidi suurem. Hinnatõus lööb kindlasti rohkem väikseid lehti,“ kirjeldas vaadet oma mätta otsast saarlaste Meie Maa tegevjuht Priit Rauniste. „Minu meelest pole ühtegi aastat vahele jäänud, kui hinnatõusu poleks olnud. Isegi deflatsiooniajal oskasid nad põhjendada, et neil on vaja tõsta hindu.“

Aeglane surmaspiraal

„Eesti Posti kavandatav hinnatõus ei saa olla kunagi suur üllatus, sest juba aastaid kordub sama mudel: südasuvel paneb riigifirma oma teistele teenustele otsa 22–36 protsenti ning maasikana tordil tõstetakse sügiseti tellimuste kojukande maksumust! Seega kaks hiiglaslikku hinnatõusu aastas on juba Eesti Posti standard!“ kurjustas ka LõunaLehe juhatuse liige Sven Härsing. „Oleme aastaid Eesti Posti röövellikku hinnatõusu omavahendite arvelt finantseerinud, aga tundub, et riigifirma ahnusel pole otsa ega äärt.“

Mida Eesti Posti samm tähendab ajalehtede ja -kirjade hindadele, on veel vara öelda. Näiteks Postimehe esialgsed arvutused näitavad kuus 50sendilist hinnatõusu. See summa ei pruugi näida suur, aga taas tunnevad seda kõige reaalsemalt inimesed maapiirkondades, kus sissetulekud on kõige madalamad.

„Ilmselt mingi viis protsenti tuleb hinnale kindlasti juurde panna. Sellega kaob jälle tellijaid, siis väheneb kanne, on jälle vaja selle hinda tõsta ja nii edasi,“ ohkab Rauniste, et tegu on trükiajakirjanduse vaikse surmaga. Varsti ei pruugi nii enam ükski ajaleht maal postkastidesse jõuda. „(Põlva) Koit juba läks ju hingusele. See spiraal käib täie hooga.“

***

LõunaLehe peatoimetaja: Hiina plastmass ja reklaamrämps maksku kojukande eest!

Perioodika kojukande hinna tõstmist kommenteerib LõunaLehe juhatuse liige ja peatoimetaja Urmas Paidre: „Eesti Posti juht Ansi Arumeel unustab ära, et ta juhib Eesti riigile kuuluvat ettevõtet. Eesti riik aga kuulub Eesti rahvale. Ei saa olla, et riiklikku postiteenust pakkuva firma nö põhieesmärgiks on Hiina plastmassi maalevedu ja kilepaberil rämpsposti laialivedu.