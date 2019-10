„Xi ei näe üldse Winnie Puhhi moodi välja.“ Korvpallimänedžer ja „South Park“ solvasid Hiinat

Hiina pahameele alla sattus ka NBA korvpalliliiga. Kui Houston Rocketsi mänedžer Daryl Morey säutsus Twitteris, et toetab Hongkongi meeleavaldusi, mis toimuvad Hiina keskvõimu suureneva mõju vastu, pidi ta peagi säutsu maha võtma ning NBA vabandas Hiina fännide ees, öeldes oma pöördumises, et solvang on äärmiselt kahetsusväärne. Ometi jõudis Hiina riigitelevisioon juba teatada, et Shenzhenis toimuvaid NBA korvpallimänge nemad üle ei kanna. Mõned NBA esindajad on praeguseks juba jõudnud järele mõelda ning järeldada, et Moreyl on siiski õigus sotsiaalvõrgustikes ja mujalgi oma isiklikke veendumusi jagada. Morey kommentaar põhjustas Hiinas NBA mängude eel ka meeleavaldused tema vastu.