Juhtkiri | Listeeriahüsteeria: vandenõu või õigustatud hirm? 

Rahvasuu küll ütleb, et solgisurma pole keegi surnud, kuid samas teame, et ka luuavarrest võib tulla pauk. Tarbija seisukohalt on täiesti ükskõik, kas ohtlik bakter on sees juba mõnest teisest riigist siia saabuvas kalas või kolib tootesse siinselt tootmisliinilt. Tarbija tahab poest osta ohutut toodangut.

Kalatootjate ühishuvi oma tsunftiau ja äritulemuste kaitsmisel on küll mõistetav, kuid see ei saa toimuda kellegi tervist ohtu seades. Põllumajandusministri senine reageering näis olevat ajuti tootja suunas kreenis, kui ta soovitas ettevõtet kontrollinud toiduameti kohtusse kaevata ja nõudis tõendeid, et surmajuhtumid on aset leidnud just selle kalatootja tõttu. Kui on tegu kellegi algatatud nõiajahiga Eesti ettevõtja ruineerimiseks, siis seegi väide vajaks tõestust. Kui aga toiduameti tegevus hukka mõista, siis kes ja kuidas vastutab juhul, kui kõigist meetmetest hoolimata peaks tekkima suurem haiguspuhang?