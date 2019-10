New York Times: Euroopa kallal on Vene salaüksus  

Ajalehe väitel on see üksus tegutsenud kümmekond aastat, kuid sattus Lääne eriteenistuste tähelepanu alla alles siis, kui kukkus läbi nende paari kaastöötaja riigipöördekatse 2016. aastal Montenegros: taheti tappa peaminister ja vallutada parlamendihoone. Järgmine kord pälvis üksus terast tähelepanu 2018. aastal, kui nende kaks ohvitseri püüdsid närvimürki kasutades mõrvata riigireeturiks peetud, Inglismaal Salisburys elavat Sergei Skripali ja tema tütart Juliat. Nad jäid ellu, kuid kõrvalisena hukkus Dawn Sturgess, kes pihustas ohvitseride minema visatud „lõhnaõlipudelist“ mürgigaasi oma ihule.

Sõjaväeluuure GRU eruohvitser, kes tunneb Üksuse 29155 tegevust, rääkis New York Timesile, et sealsed kaastöötajad on spetsialiseerunud diversiooniaktidele, mida sooritatakse üksi või mitmekesi: plahvatused, tapmine, mis iganes. „Nad on karmid poisid,“ iseloomustas ta. Ajaleht märgib, et 29155 (see on tegelikult juba Nõukogude Liidus tavaks saanud välipostinumber, mitte üksuse õige nimi) kõrval on teisigi. Venemaa kaitseministeeriumi autasustamiskäskkirjadest selgub, et on ka Üksus 74455, mis osales viimastesse USA presidendivalimistesse sekkumises, ja Üksus 99450, kes tagas Krimmi annekteerimise 2014. aastal.