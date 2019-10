Sarimõrvar tunnistab: kägistasin 93 naist ja sain sellest rahuldust  

„Little istub küll juba kolme mõrva eest trellide taga, kuid on oluline, et õiglus võidutseks ka teiste kuritegude üle,“ teatas FBI oma pressiteates, lisades juurde pliiatsijoonised, mis 79aastane ratastooli aheldatud Little ise tegi oma noorepoolsetest enamasti mustanahalistest ohvritest, kes on seni tundmatuks jäänud. Ohvrite hulgas on ka üks mees, 18-19aastane nooruk, kes esitles end Little'ile naisena ja ütles oma nimeks Marianne või Mary-Ann, ning blond siniste silmadega hipikalduvustega valgenahaline naine, kellega Little kohtus Ohios, kuid tappis Kentucky osariigi põhjaosas ilmselt 1984. aastal. Marianne või Mary-Anni oli ta teise ilma saatnud 1971. või 1972. aastal, sest Little väidab, et ta mälu pole enam kuigi terane. Küll aga mäletab ta, et kohtus meesnaisega baaris, võttis ta seejärel oma autosse ja tappis põlluserval. Enamiku mõrvu sooritas ta USA lõunaosariikides.

Varem on mõne tema ohvri surma tõlgitsetud õnnetusena või leitud selle olevat narkootikumide üledoosi tagajärg. Kõigi surnukehi pole veel leitudki. Mõrtsukas ise oli kindel, et ta ei jää kunagi vahele. „Mu ohvrid on nii märkamatud inimesed, et neist ei hooli keegi,“ ütles ta nüüd politseile.

Little tunnistas, et meelitas oma ohvreid kaasa ööklubidest ja baaridest, teinekord ka otse tänavalt, lõi nad uimaseks ja kägistas nad oma auto tagaistmel, kirjutab New York Times. Kulus hulk aega, enne kui ta tabati, sest ta oli väga liikuv inimene ja mõrvad olid tehtud eri osariikides. USA politseisüsteemi tõttu ei liigu info korrakaitsjate vahel eriti kiiresti või jääbki ühte ringkonda seisma seniks, kuni FBI uurimist üle ei võta. Paljud ohvritest olid kodutud vaesed naised, kelle kadumisest ei teatatud politseile või tehti seda nädalaid hiljem. Pealegi ei raiska politsei kuigi meelsasti raha ega aega narkarite ja alkohoolikute otsimisele.

Need kolm mõrva, mille eest ta vangi mõisteti, selgusid pärast DNA-uuringuid. Little saadi enne seda kätte Kentuckys, kus teda süüdistati narkokuritegudes ja loovutati 2012. aastal Californiasse, kus lõpuks DNA teda mõrvadega ühendas. Kõik ohvrid olid julmalt läbi pekstud ja seejärel kägistatud.

Varem oli teda vahistatud vähemalt sajal korral vägistamiste ja röövide eest, kuid vangis oli ta istunud kokku vaid kümme aastat.

VAID OSA OHVRITEST: Little joonistas ise kõigi oma ohvrite portree, kuid väidab, et vanana on ta mälu kehvavõitu. Foto: AFP/Scanpix