ÕL VIDEO | Nullist miljonäriks tõusnud Alvar Räägel: võitjad on need, kes taluvad lööke kõige kauem 

Alvar Räägel leiab: „Mind motiveerib töö juures kõige enam tulemuste saavutamine, arenemine. Riigitööl on liiga palju otsustajaid. Igaüks tirib kaarikut eri suunas ja enda töö tulemust on seal raske näha.“

Mees lisab, et väga suur risk oleks olnud jääda tegema neid asju, mis ei paku enam rõõmu, ja teha neid elu lõpuni. Ja siis tõdeda, et sisuliselt sa oled oma elu raisanud.

Räägel tõdeb, et Amazoni äriajamise tõuke sai ta sõbralt. „Infot guugeldasin internetist juurde ning rohkem algteadmisi ei olnudki. Paljud on alustanud nagu ka mina, kellel ei ole alguses midagi olnud. Nad on endale selgeks teinud Amazoni turu, millest kõik algab. Enamasti võetakse Hiinast toode ja siis hakatakse müüma. Samm-sammult hakkavad müüjad lisama lisaväärtust, kuni lõpuks kujuneb välja midagi suuremat, mida me saame nimetada brändiks ja omanäoliseks tooteks,“ selgitab mees.

Räägel alustas elektrooniliste toodete müümisega, kuna inimestele meeldib neid internetist osta. „Nad näevad pildilt väga lihtsalt ära, mis on toote disain ja kas see neile meeldib. Nüüd on ainult küsimus, kas see toode töötab ka. Ja seda saab lugeda juba varem toodet ostnud klientide arvustusest. Kui disain ilus ja arvustused head, siis on üsna lihtne Amazonis tooteid müüa,“ täpsustab Räägel.

Kui olulist rolli mängib rikkaks saamisel õnn? Räägel sõnab: „Kahtlemata õnn mind tabas, aga see juhtus pärast seda, kui ma olin vähemalt kaks korda olnud pankroti äärepeal ja pidanud rasked ajad vastu. Õnn on alati oluline tegur, aga selleks, et õnneni jõuda, on vaja väga palju tööd teha.“

Räägeli sõnul ei ole rikkaks saamine ainult tehniline oskus: „Väga tihti võitjad ei ole mitte need, kes löövad kõige tugevamalt, vaid need, kes taluvad kõige kauem lööke ja suudavad tõusta üha uuesti ja uuesti maast üles.“

„Miljonäriks saanud mees leiab, et ettevõtluses on motivatsioon ülehinnatud. „Motivatsioon on nähtus, mis kaasneb, kui me teeme enda jaoks põnevaid asju, mis on enamasti lihtsad. Oma ettevõtet rajades tuleb teha raskeid asju, hirmutavaid asju ja võtta riske. Sellistel hetkedel keha küll motivatsiooni ei tooda. Ja neid asju teeme me siis, kui meil on endal kindel vajadus,“ räägib Räägel omast kogemusest.