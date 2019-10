Jaak Madison palkas (peatse) äia assistendiks. Mart Helme: mina poleks nii käitunud 

Madison ise kommenteeris möödunud nädalal Õhtulehele, et pole oma alluvavalikul käitunud kuidagi reeglitevastaselt: „Kuna Kaupo Männiste ei ole minu lähisugulane, pole isegi sugulane, siis polegi siin midagi märkimisväärset. Kaupo Männiste pole ametlikult ka minu äi.“

„Mis puutub Jaak Madisoni, siis jah, kui ma teile ausalt ütlen, mina ei oleks niisugust sammu astunud,“ tõdes Helme vastuseks. „Ma ei ole Jaak Madisoni näinud, ma ei ole temaga sel teemal vestelda saanud. Ma kindlasti küsin temalt, miks ta nii otsustas ja kas ta jääb sellele otsusele kindlaks.“

Toomasti küsimuse üks pool puudutas ka homme eelistungiga algavat Marti Kuusiku koduvägivalla kohtuasja. Helme on varasemalt Riigikogus öelnud, et Kuusiku vastu puuduvad igasugused tõendid ning rõhutas seekordki, et kriminaalasi pole veel süüdimõistev kohtuotsus.

„Eks me kõik võiksime vaadata oma elulugu ja otsustada, kas me oleme igas oma eluetapis käitunud eetiliselt. Kindlasti me ju kõik peeglisse vaadates ütleme, et mõnikord on asi läinud viltu. Teie mõistate siin juba mitmes kord Marti Kuusikut süüdi. Ootame ikkagi ära, kas ta mõistetakse süüdi. Ootame ära