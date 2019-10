Vanglasse viib ka multifilmina lasteporno! 

Politseinikud leidsid tänavu jaanuaris varem pedofiilia eest karistatud Aleksei arvutit läbi otsides hirmuäratava koguse alaealisi kujutavat pornograafilist materjali. Alates 2013. lõpust oli ta kõvakettale salvestanud üle 2300 foto ning ligi 100 videot. Alekseid süüdi tunnistavas kohtuotsuses leidub kuriteokirjelduses üks tähelepanuväärne lause: kujutatud pole mitte reaalseid lapsi, vaid tegu on multifilmi stiilis piltide ja videotega. Moraalselt on mõistetav, miks sellise materjali omamist vääraks peab pidama. Kuidas on see aga seadusevastane, kui joonistatud materjali puhul puudub otsene ohver?„Igasugune laste kujutamine pornograafilises situatsioonis on karistatav. Selle eesmärk on saata ühene signaal, et lasteporno ei ole vastuvõetav mitte ühelgi juhul – ei pildi, video, skulptuuri, kirjutise, multifilmi või mis iganes muul kujul,“ selgitab Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas. „Ka praktika näitab, et pedofiilide käest konfiskeeritud lasteporno ei piirdu sugugi vaid fotode ja videotega – need on muidugi kõige sagedasemad –, vaid leitakse ka pedofiilse sisuga joonistusi, multifilme, kirjandust jms.“