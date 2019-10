Tunnid mööduvad lennates – Mustamäe Elamus Spa pakub kõledas sügises taevalikku lõõgastust! 

Nagu mainitud, siis saunasid on Elamuses rohkelt – korralikust kadakasaunast kuni Türgi hammamini välja. Umbes pooled saunad asuvad Spa 21+ alal, ülejäänud aga põhiosas. Igas saunas on erinev taustamuusika, kuulda võib nii lõõgastavat veevulinat, linnulaulu kui ka üllatus-üllatus Jaan Tätte mõtlikke laule. Kõik see on kui rusikas silmaauku. Iga sauna ukse kõrval on pisike infotahvel, mis annab humoorikalt, kuid asjalikult sauna olemuse edasi. „Elavast leegist tulenevad soojad õhuvoolud koos niiskusega puhastavad su vaimu ja mateeriat. Siin on võimsad võlurid mananud oma loitsud leilivette, millel võimust võtta lastes enese üle tunned sa, kuidas viha maagia lõdvestab pingeid ja asendab puhtuse, meelekindluse ja õndsusega,“ on näiteks kirjas korraliku eestimaise vihasauna kõrval.

Iga päev toimub ka erinevaid saunarituaale. Kümme kuni viisteist minutit kestvad rituaalid toovad spaapäeva särtsu, leevendavad stressi ning pakuvad põnevat elamust. Täpsemalt saad rituaalide kohta infot SIIT!

Ilmselt on naiste üheks suurimaks lemmikuks soolasaun, mille kõrval olevalt pisikeselt riiulilt on võimalik täitsa tasuta kaasa haarata kohvist, meest ja soolast koosnev koorija (pole sellist võimalust varasemalt spaas näinud). Kui lisaks käia läbi ka kõrvalasuvast mudasaunast ja määrida end viieks minutiks mudaga kokku, on garanteeritud, et õhtuks on nahk pehme kui beebil. Loomulikult on Elamuses võimalik võtta erinevaid hoolitsusi, valikuga saab tutvuda SIIN!