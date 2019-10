Maailm SÜTTIS TAHVELARVUTIST: Kuopios lahvatas leekidesse kaubanduskeskuse parklas seisnud auto, milles oli kaks last Toimetas Aare Kartau , täna, 14:49 Jaga: M

Foto on illustreeriv. Foto: PantherMedia/Scanpix

Kaks last said tõsiselt vigastada kolmapäeva hommikul Soomes Prisma kaubanduskeskuse parklas toimunud tulekahjus. Nüüd on selgunud, et põleng sai alguse tahvelarvutist.