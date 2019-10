Kadri Simsoni kabinetiülemaks saab itaallane Stefano Grassi 

„Mul on hea meel teatada, et minu meeskonda asub juhtima suurte kogemustega Stefano Grassi, kes on Euroopa Komisjonis töötanud 2004. aastast alates. Grassi on eurokoridorides kahtlemata väga tuntud, mida näitab ka tema tänane positsioon. Muuhulgas on Stefano Grassi kuulunud varasemalt ka Euroopa Komisjoni ametist lahkuva presidendi Jean-Claude Junckeri kabinetti ning töötanud ka kahe Itaalia peaministri - Mario Monti ja Enrico Letta - Euroopa Liidu küsimuste nõunikuna. Tema kogemused räägivad enda eest,“ rääkis Simson tulevasest kabinetiülemast.

Energeetikavoliniku kabineti asejuhina asub 1. novembrist tööle Simsoniga varasemalt nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kui ka riigikogus töötanud Peeter Kadarik. Kadarik on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku sektori majanduses ning töötab hetkel riigikogus Keskerakonna fraktsiooni nõunik-sekretariaadijuhatajana.

„Minu meeskond saab olema rahvusvaheline, kuid loomulikult mängivad ka eestlased selles tähtsat rolli. Olen Peeter Kadarikuga edukat koostööd pikalt teinud ning tegemist on inimesega, kellel on olemas toimiv side Eesti ministeeriumite ja parlamendiga. Olen veendunud, et ta saab uute väljakutsetega edukalt hakkama,“ rääkis Kadri Simson.

Lisaks Grassile ja Kadarikule kuulub Simsoni tulevasse kabinetti prantslanna Laure Chapuis. Tegemist on kogenud euroametnikuga, kes on varasemalt töötanud eestlastega koos nii Siim Kallase kui ka Andrus Ansipi kabinetis, kus ta täitis mandaadi lõpus ka kabineti asejuhi ülesandeid. Simsoni meeskonnas on koha leidnud ka Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogus energeetika valdkonna eest Brüsselis vastutanud Thor-Sten Vertmann. Kadri Simsoni nõunikuna jätkab ka üleminekumeeskonnas sama rolli täitnud Jaan Männik.