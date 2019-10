FOTO JA VIDEO | Politsei palub abi teise mehe süütaja leidmisel 

Turvakaamera salvestiste ja teiste kogutud tõendite läbi töötamisel sai selgeks, et videos nähtav mees võib olla kuriteoga seotud. „Oleme kriminaalmenetluse raames läbi viinud hulgaliselt menetlustoiminguid ja suhelnud piirkonnas liikuvate ja elavate inimestega, et tuvastada kahtlusalune või leida üles need inimesed, kes võiksid kahtlusalust teada. Paraku pole meil õnnestunud tema isikut tänaseks kindlaks teha. Kuna tegu on raske kuriteoga, pöördume nüüd avalikkuse poole. Palume kõigil, kes tunnevad ära videos ja fotol oleva mehe või teavad kedagi, kes võiks meid aidata lähemale mehe tuvastamisele, anda sellest politseile teada,“ selgitab Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares.