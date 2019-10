KOHUTAV: üheksa-aastast last süüdistatakse viie inimese tapmises 

Nii noort isikut pole vähemalt alates 2006. aastast USAs massitapmises süüdistatud. Woodfordi maakonna riigiprokurör Greg Minger väitis, et tutvus ülimalt põhjalikult põlengut kirjeldavate raportitega, enne kui ta alaealisele süüdistuse esitas. „See oli raske otsus,“ tõdes Minger, kelle sõnul on niivõrd noore inimese süüdistamine kõige tõsisemas kuritöös traagiline. „Ma usun siiski, et siinkohal tuleb seda teha – et asjale punkt panna,“ lisas riigiprokurör. Kohalik koroner Tim Ruestman kinnitas, et tuli sai alguse tahtlikust süütamisest.