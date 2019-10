Vastukaja | Baltisakslased peaksid Eesti ees alandlikult vabandama 

Mõned baltisakslased tegid omal ajal eestlastele muidugi ka midagi head, näiteks edendasid siinset hariduselu. Samas on toimepandud hea pisku võrreldes selle lõputu halvaga, mida eestlaste vastu üles näidati. Mõistagi päästis sakslaste alla orjusesse jäämine eestlased idanaabrite orjuse alla sattumisest ja see fakt on positiivne. Samas ei ole see fakt vähimalgi määral põhjus tänamiseks. Vastasel juhul peaks ka vägistamisohvrid hakkama vägistajaid tänama, sest mõni teine vägistaja oleks nendega võinud veelgi elajalikumalt käituda.