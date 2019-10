11aastane poiss hoiab õpetajaid ja õpilasi hirmul. Ema arvates on tegemist koolipoolse norimisega 

Õpilasega on olnud probleeme esimesest kooliaastast, kus vanemad juba 16. septembril kooli kutsuti, kuna selleks hetkeks oli ta vihahoos lubanud pidevalt kõiki ära tappa ning juba on talle tehtud ka kiirabi väljakutse raevuhoo ja rahunematuse tõttu.

Poisi vanemad on aga teisel seisukohal, ei soovi, et laps haridust teistest eraldi omandaks ning leiavad, et neile määratud pereterapeut mitte ei paranda poja seisukorda, sest terapeudi juures lubatakse poisil agressiivsus sõnadesse valada.